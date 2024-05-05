Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Trakya Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi'ndeki ziyarette Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yükseloğlu ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alperen Karapınar da yer aldı.

Ziyarette, Erasmus hareketliliği ve Trakya Üniversitesi'nde Fransızca dili eğitimi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesini tanıtarak başladığı konuşmasında uluslararası öğrenciler ve Edirne Kırmızısı çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Zafer, Fransa’daki kurumlarla ikili iş birliğini önemsediklerini belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Isabelle Dumont’a teşekkür etti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, öğrenci hareketliliği ve Trakya Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi verilmesi konusunda destek vereceğini söyleyerek misafirperverliğinden dolayı, Zafer’e teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.