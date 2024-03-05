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Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Denetimlerde avcılara; avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının önlenmesi için emniyet ve kaza önleme tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler gerçekleştirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

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