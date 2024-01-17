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Depremden etkilenen illerin kalıcı iyileşme ve yeniden kalkınma süreçlerine çok yönlü katkı sunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde de deprem bölgesini merkeze alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Nitelikli kalkınma ve sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden TSKB, deprem bölgelerinde yeniden toparlanmaya dönük çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyetin 100. yılında ‘11 ilde 11 kütüphane’ hedefiyle yola çıkan Banka, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla zengin bir kitap koleksiyonunun yanı sıra çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek araçları da içeren zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri (Z-Kütüphane) kurmaya devam ediyor.

Banka, Adıyaman’ın ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta da kütüphane açılışlarını tamamladı.

Türk Kütüphaneciler Derneği, Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Z kütüphaneleri hizmete açan Banka, 2025 yılı sonuna kadar 8 okul kütüphanesi daha açacak. Estetik ve ergonomik tasarımıyla ayrışan, öğrencilerin bilgiyi sevme ve kolay öğrenme pratiklerine katkı sağlayan sosyal bir etkinlik alanı olarak hazırlanan Z-Kütüphanelerin her birinde 4 binin üzerinde kitap, çocukların okuma becerisi ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları, teknolojik gereçler ve eğitim destek araçları bulunuyor.

Deprem bölgelerinde nitelikli kalkınmaya destek amacıyla Adıyaman’ın ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta Z kütüphanesi açılışlarını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını açıklayan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “2023 yılının şubat ayında yaşadığımız deprem felaketlerinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, deprem bölgelerinde toparlanmaya destek vermek amacıyla büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Banka olarak ilk günden beri gerek insani yardımlarımız gerek sürdürülebilir finansman olanaklarımızla bölgemizle yakın temas halindeyiz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de bölgenin iyileşmesine katkı sunuyoruz. 11 şehrimizde çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunma amacıyla zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri açma projemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta açtığımız kütüphaneler gençlerimizin ve öğrencilerimizin yolunu aydınlatmaya, onlara umut olmaya devam edecek. 2025 yılına kadar 8 ilimizdeki kütüphaneleri de tamamlayarak daha fazla öğrencimizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.