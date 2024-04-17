Bunlar da ilginizi çekebilir

Geçen sene 26 ilden 350 sporcunun dereceye girebilmek için mücadele ettiği Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası’nda yarışlar bu sene; uluslararası düzeyde büyük erkekler-kadınlar, genç erkekler-kadınlar; ulusal düzeyde ise U-12 (erkekler-kadınlar), U-15 (erkekler-kadınlar), U-17 (erkekler-kadınlar) kategorilerinde düzenlenecek. Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Beylik Dağında saat 09:00’da start alacak.

Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Gebze Dağ Bisikleti Kupası yarışları bu sene uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.