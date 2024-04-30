Bursa'da Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor tarafından organize edilen ve bu yıl ilki düzenlenen Emek Turnuvası Gemlik Atatürk Stadyumunda başladı. Turnuvanın başlangıç vuruşunu Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ve Meclis Üyesi Mustafa Duran ve Tarık Erdem’inde katıldığı Üç gün sürecek turnuvada kıyasa rekabet yaşanırken, Çimtaş, Borusan Boru, Gemlik Gübre ve MKS fabrika futbol takımlarının finali 1 Mayıs’ta oynanacak.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik’in emeğin kenti olduğunu belirtirken, dayanışma için bu turnuvayı çok önemsediğini ifade etti.

Başkan Deviren, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için organize edilen bu emek turnuvasına katılım gösteren dört takıma teşekkür etti.

"Gemlik gerçekten sanayisi ile çok güçlü bir ilçe Türkiye’nin üçüncü büyük ekonomisi ve emeğin yoğun yaşandığı yer burasıdır" diyen Başkan Deviren, "Emeğin bu kadar yoğun yaşandığı bir ilçede bizim birbirimize çok daha fazla ihtiyacımız var. Hem dayanışma, hem birlikte olmak, hem de güç olmak anlamında, emeğin gücü ve buradaki dayanışmasını çok önemsiyorum. İçinizden biriyim, içinizden biri olarak geldim. Makamlar mevkiler gelip geçici ama dostluklar hep bakidir. Buraya katılan tüm emekçi dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Emek ve dayanışma gününüz kutlu, mücadeleniz daim ve vatan, millet yararına olsun” diye konuştu.