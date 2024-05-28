Gebze Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan, Off-Road Festivali için geri sayım başladıKOCAELİ (İGFA) - Denizli Mahallesi’nde Denizli Göleti’nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Off-Road Festivali 1-2 Haziran tarihleri arasında nefes kesen heyecan dolu yarışlara ve mücadeleye sahne olacak.

Buharkent Tırmanma'da büyük çekişme Buharkent Tırmanma'da büyük çekişme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını ve tüm Gebzeli hemşerilerini; yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak Off-Road Festivali’ne davet etti.