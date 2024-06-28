Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette siyaset ve gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı.MERSİN (İGFA) - Gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış açıklamasında: “Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Siyaset ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ziyaretinden ötürü Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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