Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği EFESEM Akademi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere tercih döneminde rehberlik ediyor.

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LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler’de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Lise tercihi yapacak öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, gençler tercih günlerinde yalnız bırakmıyor. Öğrenciler, 3-19 Temmuz tarihleri arasında EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No:3/4 (Merkez İş Bankası Yanı) adresindeki hizmet binasını hafta içi 9.00 - 16.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecek.

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