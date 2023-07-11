Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği EFESEM Akademi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere tercih döneminde rehberlik ediyor.

LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler’de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Lise tercihi yapacak öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, gençler tercih günlerinde yalnız bırakmıyor. Öğrenciler, 3-19 Temmuz tarihleri arasında EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No:3/4 (Merkez İş Bankası Yanı) adresindeki hizmet binasını hafta içi 9.00 - 16.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecek.