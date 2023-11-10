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Son yıllarda kadınlar tarafından rağbet gören genital estetik ameliyatları, Türkiye’ye sağlık turizmi kapsamında da pek çok yabancı hastanın gelmesine neden oluyor. Uzmanlar bu operasyonların sadece estetik amaçla değil, pek çok hastalığın tedavisinde de eş zamanlı kullanıldığına dikkat çekiyor. Pekiyi genital estetiğe karar vermeden önce bilinmesi gerekenler neler?

Birçok kadın yaş, doğum, genetik faktörler gibi sebeplerden dolayı genital bölgeleri ile ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar. Pekiyi hangi durumlarda genital estetik gerekir, genital estetikler nasıl uygulanıyor, en yeni yöntemler neler, bu operasyonlardan sonra kadınların ve çiftlerin hayatlarında neler değişiyor? Tüm bu soruların cevaplarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Âzer Aras Uluğ yanıtladı.

Genital estetik konusunun, kadınların şimdiye kadar konuşmaya çekindiği sorunlarının çözümü için başvurduğu bir alan olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, "Estetik operasyon yaptıran kadınların kendilerine özgüvenlerinin arttığını, sorunlu partner ilişkilerinin düzeldiğini, istedikleri kıyafetleri özgürce giyebildiklerini, yapamadıkları sporları yapabildiklerini görüyoruz. Ayrıca daha az vajinal enfeksiyon ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiklerini gözlemleyebiliyoruz. Modern tıp literatüründe tüm bunlar çalışmalarda açıkça gösterilmiştir.” dedi.

Neden Barbie Vajina Estetiği estetiği?

Barbie Vajina Estetiği ile ilgili bilgi veren Dr. Âzer Aras Uluğ, ”Özellikle Hollywood'da başlayan Barbie Vajina Estetiği ülkemizde de son yıllarda çokça talep edilen operasyonlar arasında yerini aldı. Barbie Vajina Estetiği tek bir cerrahi prosedür olmayıp, kadının estetik, fonksiyonel ve anatomik sorununa yönelik birçok kozmetik prosedür ve estetik operasyonları da içine alan bir terimdir. Operasyon kişiye özel ve mutlaka deneyimli Kadın Doğum Uzmanları tarafından planlanmalıdır?” dedi.

Labioplasti nedir? Kimlere uygulanır?

Genital estetik işlemleri arasında Labioplasti ve Vajinoplasti ameliyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu işlemlerle ilgili ayrıntılara da değinen Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, ”Bu yöntemler, kadınların en çok merak ettiği ve yaptırmak istediği ameliyatlar arasında yer alıyor. İlk sırayı Labioplasti yani iç dudak estetiği ameliyatı alırken, ondan sonra ise Vajinoplasti yani vajina daraltma operasyonu geliyor. İç dudak estetiğinde yani Labioplasti ameliyatında; iç dudakların sarkık, kırışık, normalden uzun, kalın, koyu renkli ve asimetrik dokuların çıkarılarak daha estetik ve hoş bir görünüme kavuşturulması hedeflenir. Labioplasti ameliyatı olmak isteyen kadınların ortak şikayeti; dar pantolon, tayt, mayo, bikini giyememe, iç çamaşırından dolgun taşan dokular ve bunların oluşturduğu rahatsızlık hissi, bisiklete - motora binememe, idrar yaparken bacaklarının içlerine doğru işeme, kaşıntı, sık vajinal enfeksiyon, mantar enfeksiyonu ve sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme, cinsel ilişkide ağrı, cinsel birleşme sırasında uzun fil gibi kulakların yani labiumlarını tutmak zorunda kalmaları ve cinsel özgüven kaybı gibi sorunlardır. İç dudak büyümesi yapısal olarak doğuştan gelebildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Labioplasti ameliyatıyla estetik, fonksiyonel ve daha hoş bir görünüme kavuşma amaçlanır. Beraberinde klitoris üzerine ve yanlarında katlantılar varsa, klitoris normalden daha iri ve dışarıya doğru çıkıntılı ise ayrıca klitoris derisi kalın ise, işinin ehli uzmanlarca labioplasti operasyonuna klitoris estetiğinin de eklenmesi gerekebilmektedir. Aksi durumda sadece labioplasti yapılması sonucunda fazlalık klitoris katlantıları, mikro penis gibi kötü bir görünüme neden olmaktadır. Klitoris cerrahisi de oldukça dikkatli yapılması gereken bir cerrahidir. Klitorise giden damar ve sinir yapılara dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu alana hakim olan ehil ve deneyimli bir cerrahi hekim tarafından yapıldığında cinsel hazda ve doyumda artış olmaktadır. Aksi durumda ne yazık ki geri dönüşü imkansız cinsel his kaybı yaşanabilir.” şeklinde konuştu.

Vajinoplasti nedir? Kimlere uygulanır?

Vajina daraltma işlemi olan Vajinoplasti ameliyatları ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Âzer Aras Uluğ sözlerine şöyle devam etti.

”Vajina daraltma ameliyatı; vajinanın yaşlanma, menopoz, normal doğumlar, jinekolojik müdahaleler sonrası esneyerek genişlemesini düzeltmeye yönelik yapılan işlemlerdir. Kadınlar cinsel ilişkide hissizlik, penisi kavradığını hissedememe, partnerinin penisini kaybolmuş gibi hissetmesi, vajinada bolluk hissi, bel ağrısı, kasık ağrısı, cinsel ilişki sırasında gaz sesi çıkması, sık vajinal enfeksiyon geçirme gibi şikayetlerle kliniğimize başvurmaktadırlar. Kadınların başvurmuş olduğu vajina daraltma ameliyatları iki farklı yöntemle uygulanmaktadır. Birincisi genç kadınların sadece vajinal bolluk sebebiyle başvurmuş oldukları ameliyatlardır. Bu ameliyatlar, doğum kesilerinin düzgün iyileşmemesine bağlı olarak vajinal açıklıklar veya vajinanın doğum sonrası eski formuna kavuşmaması, doğum yapmamış kadınlarda yaşa ve genetik yapıya bağlı olarak vajinada çadır gibi genişlemeler olması sebebiyle yapılan vajina yan duvarlardan daraltma operasyonlarıdır. İkincisi ise idrar kesesi ve bağırsak fıtıklaşmasına bağ doku kopmalarının onarımlarının ve anatomik yapıların düzeltildiğini ön arka vajinoplasti operasyonudur. Bu kadınlarda, estetik kaygıdan daha ziyade idrar kaçırma, rahim ve bağırsak sarkması gibi anatomik problemler nedeniyle oluşan fonksiyonel vajinal bozukluklar, sık enfeksiyon geçirme gibi sorunlar yer almaktadır. Vajina daraltma ameliyatları ameliyathanede yapılan ameliyatlardır. Beraberinde idrar kesesi sarkması, bağırsak fıtıklaşması, idrar kaçırma problemi gibi ek sorunlar varsa bunların düzeltilmesine yönelik ek cerrahiler aynı seansta kombinlenerek uygulanabilir. Yine dış dudakların içlerinde yağ doku kaybına bağlı boşalma ve kırışma varsa bunlara kök hücreden zengin yağ dolgusu, hyalorinik asit dolgu uygulanabilir. Diğer genital estetik uygulamaları; kişinin kendi kanından hazırlanan trombositten zengin serum ile orgazm aşısı (O shot G shot), genital renk açma için mezoterapi ve karbondioksit lazer tedavisi, lazerle gençleştirme ve lazerle vajina daraltma yöntemleridir. Hastanın ihtiyacına göre bu yöntemlerin bir kısmı, ya da hepsi labioplasti ve vajinoplasti operasyonu ile birlikte tek seansta aynı hastaya uygulanabilir. Her iki yöntemde ameliyattan sonra bir gece hastanede yatış olur. Sonrasında hasta bir hafta evde dinlenir, bir haftanın ardından işe ve günlük yaşantıya kolaylıkla dönebilir.”

Ameliyatsız genital estetik yöntemleri nelerdir?

Ameliyatsız genital estetik uygulamalarını da sorduğumuz Op. Dr. Âzer Aras Uluğ şu bilgileri paylaştı.

“Ameliyat düşünülmeyen hastalara estetik ve kozmetik yöntemlerler uygulanabilmektedir. Bunlar lazerle vajina sıkılaştırma, lazerle idrar kaçırma tedavileri, renk açma uygulamaları, mezoterapi, trombositten zengin sıvı ile orgazmik platforma uygulamalar (Orgazm aşısı O shot G shot) ), PRP, hyaloronik asit dolgularla G nokta büyütme gibi orgazmı hedefleyen uygulamalar da yapılabilmektedir.”



