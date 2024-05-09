Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kamışlı Mahallesi’ne içme suyu sağlayan 5 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. 2 bin 500 metrelik kısmında yenileme çalışmaları tamamlanan hat, yaz aylarında artış gösteren bölge nüfusuna rağmen sorunsuz şekilde hizmet sunacak.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinde devam ettirdiği altyapı çalışmaları kapsamında Kamışlı Mahallesi’nin 5 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Şehrin merkezine 55 kilometre uzaklıkta ve ilçenin yüksek kesiminde yer alan mahallede, ekipler çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanması ile bölgede kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.

YENİ HAT KISA SÜREDE VATANDAŞA HİZMET SUNACAK

Özellikle yaz aylarında tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede eskiyen hat nedeniyle yetersiz gelen içme suyu, yeni hat sayesinde kesintisiz olarak sağlanacak. Kısa sürede 2 bin 500 metresi yenilenen iletim hattı yakın zamanda vatandaşlara kusursuz şekilde hizmet sunacak hale gelecek.