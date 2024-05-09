Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MALATYA (İGFA) - Engelli bireylerin fırsat verildiğinde elde ettikleri başarıların takdire şayan olduğunu belirten Başkan Er, Malatya’yı yeniden inşa ederken engelli vatandaşlarımızı gözeterek şehrimizi erişilebilir engelsiz bir şehir haline getirme noktasında çalışmalar yürütüyoruz.

Asıl engelin beyinlerde, yüreklerde olduğuna dikkat çeken Başkan Er, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına hayatlarını idame etmelerini sağlamak, üretken insan durumuna getirerek yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek ve mevcut şartlar içerisinde en iyi ortamları hazırlamak yerel yönetim olarak da bizim önceliklerimiz arasındadır.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını, eğitimden spora, sanattan siyasete kadar her alanda daha fazla yer almalarını desteklemek amacıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Koordinasyon Merkezlerimizde engelli vatandaşlarımıza yönelik birbirinden farklı birçok bronşta kurslar verilmektedir.

Malatya Büyükşehir Belediyemizin ve Şehrimizin hem erişilebilir hem de ulaşılabilir olması noktasında 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir engelsiz bir şehir olarak inşa edilmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz.

Bu vesileyle Engelliler Haftası’nın engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”