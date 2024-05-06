Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esasları, AB mevzuatına uyum kapsamında yeniden belirledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğ'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre gıdayla temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralların belirlendiği düzenleme sayesinde listeye yeni bileşenler eklenirken, bazı bileşenlerin kullanımına da kısıtlama getirildi.

Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, söz konusu değişikliklere 1 Ocak 2026 tarihine kadar uyum sağlanması hedeflendi.

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