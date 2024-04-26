31 Mart yerel seçimlerinde 4.kez Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özcan’a ziyaretler sürüyor.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Önceki gün Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Belediye Meclis Üyeleri Tarık Erdoğan, Murat Erşah ve Fatih Çınar ile Büyükçekmece Belediyesi Basın Danışmanı Ümit Ersoy’da Özcan’ı makamında ziyaret ederek, yeni döneminde başarılar diledi.

Özcan ziyaret nedeniyle Akgün ve diğer misafirlere teşekkür etti.

Özcan, ziyaret nedeniyle yaptığı açıklamada “Bölge belediyelerimizle dayanışma içinde çalışacak, büyük hizmet köprüleri inşa edeceğiz. Değerli başkanımız Hasan Akgün'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder görevinde başarılar dilerim.” Dedi.