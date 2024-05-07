Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım’ı ağırlayan Anadolu Efes mücadeleden 98-90 mağlup ayrıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Normal sezonun 30. hafta karşılaşmasının ardından Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk sırada tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes karşılaşmaya Beaubois, Elijah, Rıdvan, Ercan ve Jones beşi ile çıkarken, maçtaki ilk sayıları Ercan ve Jones ikilisinden buldu ve üçüncü dakikaya 8-7 önde girdi. Elijah’ın basketinin ardından Jone ve Ercan ikilisi birer isabet daha buldu ve ev sahibi ekip yeşil beyazlılar karşısında beşinci dakikada 14-13 öne geçti. Anadolu Efes, Rıdvan’ın üçlüğü ile 5:30’da skor 17-16’ya gelirken, Jones ve Ercan ile skor bulmaya devam etti ve çeyreğin son dakikasına 25-24 geride girdi. Kalan bölümde Rıdvan bir basket daha buldu ve mücadelenin ilk 10 dakikasını 32-26 Bursaspor İnfo Yatırım'ın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyrekte ilk Anadolu Efes'in ilk basketi Jones’tan gelirken, Thompson ve Daum’un sayıları ile 15. dakikada skor 36-42’ye geldi. Çeyreğin ikinci beş dakikalık bölümünde mavi beyazlılar Daum, Doğuş ve Ercan ile skor üretti ve soyunma odasına 48-44 Bursaspor İnfo Yatırım önde girdi.

Anadolu Efes ikinci yarıya Elijah’ın beş sayısı ile hızlı başladı, 22. dakika 49-53’lük skor ile geçildi. Jones ve Thompson’ın sayılarının ardından Rıdvan da faul çizgisinde iki isabet buldu ve 25. dakikada skor 55-60’a geldi. Takip eden bir dakika içinde skor 55-65 olunca Anadolu Efes'te coach Tomislav Mijatovic mola aldı. Mola dönüşünde Elijah ile iki, Erkan ve Beaubois ile üçer sayı buldu ve maçın son 10 dakikasına konuk ekip 75-63 önde girdi. Final periyodunda Anadolu Efes Erkan ve Beaubois’nın sayıları ile başladı ve 31. dakikada skor 68-75’e geldi. Doğuş, Burakcan ve Jones ile sayı yemeden skor üretmeye devam etti ve 33:30’da karşılaşmada skora denge geldi: 75-75. Thompson ve Jones’ın sayıları ile 37. dakikada skoru 82-85’e getirdik. Beaubois ve Elijah da bu bölümde skor bulurken, 39. dakikaya 88-93’lük skor ile girildi. Faul çizgisinde iki isabet bulan Thompson son 45 saniyede skoru 90-93’e getirdi. Kalan sürede Bursaspor farkı korumayı bildi. Karşılaşma 98-90 Bursaspor İnfo Yatırım üstünlüğü ile tamamlandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis

Anadolu Efes: Beaubois 7, Bryant 13, Rıdvan Öncel 7, Ercan Osmani 14, Jones 22, Thompson 12, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Daum 4, Erkan Yılmaz 6

Bursaspor Info Yatırım: Young 19, Neal 23, Michineau 11, Brown 17, Validimir 19, Sarper David Mutaf 9, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ahmet Can Duran

1. Periyot: 26-32

Devre: 44-48

3. Periyot: 63-75