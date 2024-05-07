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Olay yerinde kimlikleri kontrol edilen kişilerde herhangi bir sorun olmadıkları anlaşıldı.

Yapılan operasyonda kumar oyunundan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktar paraya el koyuldu, 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Düzce'de Rasim Betirpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Federbahçe Taraftarları Derneği Lokali'ne gece saatlerinde polis tarafından operasyon düzenlendi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Operasyona Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, narkotik, kaçakçılık, ahlak ve asayiş ekiplerinden oluşan çok sayıda polis katıldı.

Son 21 yılda 5 bin 500 evdat yadigarı ayağa kaldırıldı

Son 21 yılda 5 bin 500 evdat yadigarı ayağa kaldırıldı

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