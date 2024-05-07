Bursa'da Gürsu Belediyesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından verilen Avrupa Dayanışma Programı’ndan hibe almaya hak kazandı. Hibe Şampiyonu Gürsu Belediyesi bu yeni hibe oranı ile 22 bin EURO alarak gençlik alanında yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi aldığı hibe oranları ve hazırladığı gelir getirici projelerle öne çıktığı 2022 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aldığı kalite sertifikası ile Avrupa Dayanışma Programını yürütme yeterliliğine sahip oldu.

Bu kalite sertifikası ile Gürsu Belediyesi uluslararası ve yerel gönüllü projelerde hem gençleri gönderen hem de Gürsu’da ağırlayan kurum olarak hizmet veriyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ARGE Müdürlüğü'ne bağlı EURODESK birimimiz gençlerimize daha fazla imkân sunmak için güncel fon ve hibe kaynaklarını takip ederek projeler hazırladığını ve ilçedeki hedef gruplara uygulayarak toplumsal gelişmeye katkı sunduğunu söyledi. 2024 yılında aldıkları 22 bin Euroluk yeni hibemiz ile birlikte belediyenin hiçbir öz kaynağını kullanmadan, yurtdışına yaklaşık 15 gönüllüyü göndermeyi planladıklarını ifade eden Başkan Işık, "Aynı şekilde yurtdışından ilçemize de 5 gönüllüye ev sahipliği yapmayı planlamaktayız” dedi.

Hatırlanacağı gibi, Gürsu Belediyesi sadece 2023 yılında kazandığı yaklaşık 11 bin EURO hibe ile toplamda 16 gönüllü genci çalışmalara adapte etmişti.