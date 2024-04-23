Yıkımın en fazla gerçekleştiği Hatay’daki konteyner kentlerde yaşayan çocuklarla buluşan RS Otomotiv Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı uçurtma şenliğiyle kutladıHATAY (İGFA) - Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkanlarını bölgeye seferbereden RS Otomotiv Grubu,depremzede çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek adına bu yıl da Hatay’daydı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’daki konteyner kentlerde, depremden etkilenen çocuklar ile bir araya gelen ekipler, etkinlikler ve hediyelerlegeleceğin mimarlarının gülümsemesine vesile olurken, uçurtma şenliğiyle gökyüzünü renklendirdi.

RS Otomotiv Grubu ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “önceliğimiz deprem bölgesindeki çocuklarımız” mottosuylaHatay’ı ziyaret ederken, RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Yaraları sarmak adına tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz, deprem bölgesini hiçbir zaman unutmayacağız, yakınlığımızı, desteğimizi her daim hissettirmeye gayret göstereceğiz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu anlamlı günde Hatay’daki çocuklarımızla buluşarak yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedik. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.”dedi.

