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Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasına ulaşımın daha güvenli ve modern hale getirilmesi amacıyla çalışmalarına il genelinde devam ediyor.HATAY (İGFA) -Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının yol çalışmalarındaki yeni adresi Belen, Erzin ve Samandağ ilçeleri oldu.

Belen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 27.sokakta altyapı çalışmalarından dolayı yıpranan yolda beton asfalt çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, Erzin’de de Şükrüpaşa Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Sokakta beton asfalt hazırlığı yaparak zemin söküm işlemleri gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca Samandağ merkez Uğur Mumcu Caddesi’nde deforme olan zeminde düzenleme çalışmaları yaparak kısa süre içerisinde parke döşeme çalışmalarına başlayacak.