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6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası faaliyetlerini aksatmamaya özen gösteren HATMEK, Antakya, Samandağ, İskenderun, Erzin ve Payas’ta uzman eğitim kadrosu ile ücretsiz kurslar veriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Meslek Edindirme Kursları (HATMEK), vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Merkezde, 7’den 70’e her yaş grubuna kurs imkânı sunulmasıyla vatandaşların moral ve motivasyonu yüksek tutularak teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Pilates, işaret dili, bilgisayar işletmenliği, doğal taş, gitar ve bağlama kurslarının da devam ettiği merkezlerde talep doğrultusunda yeni kurslar da açılıyor.

Vatandaşların meslek edinmesi, sosyal ve kültürel alanda gelişmesine katkı sunulurken kursiyerler kısa zamanda donanımlı hale getiriliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (HATMEK) Payas şubesinde kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Savaş,” İnsanlar burada boş zamanlarını değerlendirirken yeni yetenekler de elde ediyor. Merkezimizdeki kursiyerler ilerleyen zamanlarda evlerine ekonomik katkıda bulunabiliyor. Kurslara gelen vatandaşlarımıza başarılar diliyoruz. Hep birlikte Hatay’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir yetkilileri, kurs ve eğitimlerin devam ettiği, detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşları HATMEK merkezlerine davet etti.