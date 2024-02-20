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Seri üretim anlaşması 2016 yılında Savunma Sanayi Başkanlığ ile ASELSAN arasında imzalanan ve ilk kafile 2016 yılında TSK'ya teslim edilen KORKUT, Suriye ve Libya muharebe sahalarında aktif olarak kullanılıyor.ANKARA (İGFA) - ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT'un tanıtımı sosyal medya hesabından yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma kabiliyetinin arttırılması amacıyla yerli imkanlarla amfibik özellikli FNSS ZMA-30 platformu üzerine geliştirilmiş olan KORKUT, 35mm’lik ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmatını da kullanabilen, 4 kilometre menzile sahip Kundağı Motorlu Çok Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olarak dikkati çekiyor.

Silah Sistem Aracı (SSA) ve Komuta Kontrol Aracı (KKA) olmak üzere iki temel birimden oluşan KORKUT; İnsansız Hava Araçları (İHA) , Helikopterler, Seyir Füzeleri ve Hava-Kara Füze hedeflerine karşı etkilidir.

https://twitter.com/aselsan/status/1759559106052936026

Hatırlanacağı gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin alçak irtifa hava savunma top sistemi ihtiyacının giderilmesi amacıyla KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi (AİHSS) seri üretim anlaşması, 19 Mayıs 2016 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında imzalanmıştır. 1 adet Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve 2 adet Silah Sistem Aracından (SSA) oluşan ilk kafile, 2016 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiş olup, KORKUT Seri Üretim Projesi kapsamında; Aralık 2022 itibariyle 9 sistemin teslimatı tamamlanmıştır.