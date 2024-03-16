Hayalet Avcıları hayranlarının heyecanla beklediği “Hayalet Avcıları: Ürperti / Ghostbusters: Frozen Empire” için geri sayım başladı. Vizyon öncesi Amerika’nın New York şehrinde galası yapılan filme ilgi büyük oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yeni ve eski Hayalet Avcıları’nı buluşturan “Hayalet Avcıları: Ürperti”, beyazperdede seyirci ile buluşmak için gün sayarken, vizyon öncesi Amerika’nın New York şehrinde görkemli bir gala yapıldı. Filmin oyuncularının da katıldığı galaya ilgi büyük oldu.

Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak için çok gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile ekip oluşturmak için her şeyin başladığı yere, ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Ancak eski bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için yeni ve eski Hayalet Avcıları güçlerini birleştirmelidir.

Hayalet Avcıları hayranları tarafından heyecanla beklenen “Hayalet Avcıları: Ürperti” filminin yönetmen koltuğunda Gil Kenan oturuyor. Senaristliğini Gil Kenan ile birlikte Jason Reitman’in kaleme aldığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Dan Aykroyd, JoAnn Perritano, Amie Karpg, Eric Reich ve Erica Mills üstleniyor.

Evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları’nı buluşturan filmde, seyirciyi doğaüstü varlıklarla dolu bir mücadele bekliyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Hayalet Avcıları: Ürperti”, 29 Mart’ta vizyonda olacak.