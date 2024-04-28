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Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil dükkan bahçesine daldı. Kazada 1 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce- Akçakoca D-655 karayolu üzerinde seyir halinde olan 81 ABG 639 plakalı araç sürücüsü Karaca Kavşağında önüne çıkan araca çarpmamak isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü yol kenarında bulunan mermer dükkanına çarparak durabildi.

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