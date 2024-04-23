2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 21. Hafta maçları tamamlandı. 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanan karşılaşmalardan Kastamonu Belediyesi- Konyaaltı Belediyesi karşılaşması TRT Spor Yıldız’dan diğer dört maç ise THF Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Kadınlar Süper Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından, 1 ile 8'nci sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal lig sezon sonunda 1, 2, 3 ve 4'üncü olan takımlar “Şampiyonluk Etabı” oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar “Play-Off Sıralama Etabı” oynayacak.
KADINLAR SÜPER LİGİ 21. HAFTA MAÇLARI
Aksaray Bld. 28 - 39 Görele Bld
Bursa BBSK 26 - 30 Armada Praxis Yalıkavakspor
Tekirdağ Süleymanpaşa 31 – 29 Anadolu Üniversitesi
Üsküdar Bld. 26 - 30 Yenimahalle Bld.
Kastamonu Bld. 38 – 40 Konyaaltı Bld.
Kadınlar Süper Ligi 22. Hafta Karşılaşmaları:
27.04.2024 / 16:00 / TRT Spor Yıldız
Anadolu Üniversitesi - Üsküdar Bld.
28.04.2024 / 15:00 / THF TV Youtube
Konyaaltı - İzmir BBSK
28.04.2024 / 16:00 / THF TV Youtube
Görele Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa
28.04.2024 / 17:00 / THF TV Youtube
Armada Praxis Yalıkavakspor - Kastamonu Bld
29.04.2024 / 18:00 / TRT Spor Yıldız
Yenimahalle Bld.- Bursa BBSK