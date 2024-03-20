Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi yapımına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün devam eden çalışmaları yerinde inceledi.MUĞLA (İGFA) - 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da Devir, Tasfiye ve paylaştırma Komisyonu kararları kapsamında 01.04.2014 tarihi itibari ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen, diğer kurumların aynı yerle ilgili talepleri nedeni ile mahkeme süreci uzun süren, hukuki süreç sonucunda Büyükşehir Belediyesi’nin olan Marmaris İçmeler’de Hizmet İçi Eğitim Tesisi yapımı devam ediyor.

“İÇMELER HİZMET İÇİ EĞİTİM TESİSİ İLE MUĞLA’YA ÇOK ÖZEL BİR ALAN DAHA KAZANDIRIYORUZ”

İçmeler’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hukuki sürecin uzun sürmesi nedeniyle İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi’nin yapımına yeni başlayabildiklerini söyledi ve tesis tamamlandığında Muğla’nın çok özel ve kıymetli bir alana da sahip olacağını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce onaylanan projesi ile İçmeler’de ki kamp alanına Hizmet İçi Eğitim Tesisi yapıyor. 30 bin metrekare alanda güncel değerlere göre 25 Milyon TL yatırımla başlayan çalışmalarla alana 4 adet yeni yapı yapılacak ve 1 adet mevcuttaki yapı da yenilenecek. Hizmet içi Eğitim alanına 2 adet eğitim alanı, büfe ve wc yapılacak. Proje tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi orman ve doğayla iç içe alanı vatandaşların ve personellerinin hizmetine sunacak.