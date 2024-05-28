İletişim Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim programlarına ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği Millî Eğitim Bakanlığı yönetim ve sorumluluğu altında olan MESEM ve bu merkezlerin programını uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki alan ve dallarda, eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olanlara verildiği anımsatılan açıklamada, eğitim-belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılmadığının altı çizildi.

Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşların mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile millî eğitim müdürlükleri internet sayfalarından ulaşılabilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, kurum müdürlüklerine başvurabilir veya 7/24 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak gerekli bilgileri alabilirler." ifadeleri yer aldı.