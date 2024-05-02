Destination İzmir Başkanı ve ETİK ve SKAL Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan Özellikle eğitimli personelin turizm sektöründen kopuşu artarak sürerken; sektörde çalışanların başka alanlara kaydığı, turizm okullarına dönük ilginin de giderek düştüğüne dikkat çekti.www.haberinioku.com.tr / İZMİR (İGFA) - NGündem programında Yunus Karakaya’nın konuğu olan Destination İzmir Başkanı ve ETİK ve SKAL Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan önemli açıklamalar ’da bulundu.

Turizm sektörünün personel bulmakta zorluk çektiğini dile getiren Tercan” İşverenler yabancı çalışanlar ile açığı kapatmaya çalışıyorlar. Turizmciler Türkiye'deki otellerde hizmet veren çalışan profilinin değiştiğini, çalışanlar arasında yabancı ,ülkelerden gelenlerin olduğunu belirtiyor. Fakat, yabancı işgücü çözüm değil. Bunun herkes farkında. İşgücünü sektöre döndürmek için atılması gereken önemli adımlar var. ”dedi

DÜNYA TURİZMİ İZMİR’DE BULUŞACAK Destination İzmir Başkanı ve ETİK ve SKAL Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan dünya turizm temsilcilerinin İzmir’e geleceğini söyledi.

Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Turizmin geliştirilmesinde en önemli aktör, yerel yönetimler ve resmi meslek kuruluşlarıdır. İzmir Destination, ETİK, SKAL gibi gönüllü turizm kuruluşları ile biz elimizden geleni yapıyoruz ancak bir yerlerde tıkanıyoruz. Önümüzün açılması, çalışmalarımızın desteklenmesi gerekiyor. Yıllardır kentin turizmde geri kalmışlığını ifade ediyor, sözlerimizin doğruluğunu somut rakamlarla dile getiriyorduk. Sayın Valimiz de konuşmasında düşüncelerimizi teyit etti. Artık icraat zamanı. İzmir zaten geçmiş yıllarda bu konularda onlarca toplantı, çalıştay, swot analizler yaptı. Şimdi sinerji oluşturup eyleme geçelim. 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde Dünya Turizmcileri SKAL Dünya Kongresi’nde İzmir de buluşacaklar. Kentin turizmdeki makus talihini kırmak için önemli bir şans. Tüm kurum ve kuruşların desteğini bekliyoruz. İzmir yılda 5 milyon yabancı turist hedefi için beraber çalışalım.

Özellikle Çeşme, Dikili, Foça, gibi kıyı kesimlerde bulunan ‘resort’ otelleriyle tatil yerleri arasında nam salmış bir destinasyon.olduğunun altını çizen Tercan” İzmir’in termal, tarihi, kültürel dokularıyla sahip olduğu değerler göz önüne alınarak yapılacak doğru turizm hamleleriyle ulusal ekonomiye katkı sağlayacak bir destinasyon olduğunu belirtti. Geçtiğimiz haftalarda vatandaşların bayram tatili dolayısıyla İzmir’e akın ettiğini ancak beklentilerinin altında bir turist oranına eriştiklerini anlattı.

İzmir’in ve yetkili kişilerin turizm faaliyetlerine yeterli özeni göstermediğini ve yılda 5 milyon turist çekecek potansiyele sahipken buna yönelik girişimlerin yapılmamasını eleştirel bir dille ifade eden Tercan, “İzmir ne ile övünüyor? ‘İzmir’in dağlarında çiçekler açar’ marşlarıyla... Atatürkçüyüz diyorlar... Bunlar çok güzel şeyler ama icraata dönmeli. İzmir sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya koyup yılda en az 5 milyon turist ağırlamalı ki ulusal ekonomiye katkı versin. Ülkeye döviz katsın. Bunu kime söylemiş oluyorum? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Valisine, İzmir Ticaret Odası Başkanı’na... Şehirden en sorumlu kişiler bu üçü... Şu anda 1 milyon civarı turist geliyor. İzmir turist fakiri... Özellikle yabancı turist fakiri, bunu unutmayalım. Bu bizi üzmeli ve kamçılamalı! Bir turizmci olarak bu beni üzüyor, Belediye Başkanı, İZTO Başkanı ve Vali Bey’de üzülmeli, dert edinmeli... İzmir’in sahip olduğu turizm olanaklarını çok iyi tanıtıp yılda en az 5 milyon turist ağırlayıp döviz kazandırma görevi var. Bu misyonunu yerine getirmesi gerekir. Bugün dış borcu olan bir ülkeyiz, bize döviz lazım. Bu ulusal mesele. İzmir’de üstüne düşeni yapmalı. Bunların çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmayınca demek ki şehir ve bahsettiğim sorumlu kişiler görevini yapmamış oluyor. İzmir’in dağlarında çiçekler açar şarkısını çalanlara ben alay ediyorum. Biz görevimizi, işimizi yapalım. Madem Atatürk’e layık olmaksa mesele bunu çalışarak gösterelim. Kuru kuru müzik çalmakla olmaz. Atatürk mezardan kalksa İzmir’in haline üzülür, bu insanlara da kızar” ifadelerini kullandı.