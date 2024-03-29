İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Merkezi açıldı. İlk olarak şehrin ana arterleri ve güvenli parkların 7/24 esasıyla izleneceği merkez ile birlikte başta; park ihlalleri, alan ihlalleri, şerit ihlalleri, kaldırım ihlalleri, yaya geçidi ihlalleri gibi trafik sorunları olmak üzere toplu yaşam alanlarında yaşanan olumsuzlukların son bulması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, İnegöl’ü akıllı şehirler ligine bir adım daha yaklaştıracak projesini hayata geçirdi. Dönem içerisinde fiber hatların döşenmesi, 48 çocuk oyun alanında güvenli park uygulamasının yapılması ve ana arterlerde 11 kavşakta yapay zeka destekli kameraların kurulmasıyla temelleri atılan İzleme ve Değerlendirme Merkezi hizmete girdi. İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan bu merkez ile birlikte şehir artık 7/24 esasıyla anlık olarak izlenecek ve trafik başta olmak üzere yaşanan tüm aksaklıklar merkezdeki operatörler tarafından anlık olarak saha ekiplerine bildirilerek müdahale edilecek. Bu sayede park ihlalleri, kaldırım ihlalleri, yaya geçidi ihlalleri gibi sorunların ortadan kalkması ve şehir trafiğinde sorunsuz akış sağlanması hedeflenirken, aynı zamanda toplu yaşam alanlarında yaşanan olumsuz davranışların da son bulması bekleniyor.

AKILLI ŞEHİR DÖNÜŞÜMÜ NOKTASINDA KIYMETLİ BİR ADIM

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kurulan ve Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanacak olan İzleme ve Değerlendirme Merkezinde, Belediye Başkanı Alper Taban bugün basın toplantısı düzenleyerek merkezi tanıttı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Taban, şöyle konuştu: “Önemli bir merkezimizi kamuoyuna tanıtmak ve heyecanımızı paylaşmak için bugün bir aradayız. İzleme ve Değerlendirme Merkezi dönem başında önümüze hedef olarak koyduğumuz bir merkez. Burada şehir adına da özellikle Akıllı Şehir Dönüşümü noktasında kıymetli bir ön hazırlık olduğunu da ifade etmek isterim. Gördüğümüz kadarıyla dünyada belirli şehirler, belirli ülkeler bu konuda önemli adımlar atmışlar. Ülkemiz de bu konuda gayet iyi bir noktada adım adım hedefe yürüyor. Bizler İnegöl olarak bu noktada özellikle artan trafiğimizin kontrol ve takibi açısından, beraberinde şehirle olan vatandaşın türlü hareketlerini takip etme adına böyle bir merkezin önemli olduğunu düşündük.”

18 KM FİBER HAT YAPILDI, 50 KM’YE TAMAMLANACAK

“Öncelikli olarak bu noktada kendimize hedefler belirlemeye çalıştık. Burada sadece kameraların takılması işin bir boyutu. Biz önce işin alt yapısını kurmak adına fiber hatlar döşemeye başladık. Şehrimizde toplamda yaklaşık 50 km fiber hat hedeflendi ve bunun 18 km’si hazırlandı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de kalan kısmıyla ilgili çalışmalara devam edeceğiz.”

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERALARLA ŞEHİR 365 GÜN, 7/24 İZLENECEK

“Burada şehirde trafiğin artmasına neden olan konuları da ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunu da inşallah İzleme ve Değerlendirme Merkezimizle gerçekleştirmiş olacağız. Burada tamamen yapay zeka desteği ile akıllı kameralarla şehrimizi izliyor olacağız. Bildiğimiz sıradan kameralar yerine akıllı ve yapay zeka teknolojisiyle buluşmuş olan teknolojiyi burada görmüş olacaksınız. Burada görevli personelimiz de 7/24, 365 gün esaslı olarak izlenecek. Bu merkez sayesinde park ihlalleri, alan ihlalleri, şerit ihlalleri, kaldırım ihlalleri, yaya geçidi ihlalleri gibi trafik sorununa sebep olan etkenlerin buradaki operatörümüzün müdahalesiyle önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

İLK ETAPTA 11 KAVŞAK TAKİP EDİLECEK

“İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı, Zabıta Müdürlüğümüz kontrolünde de işletiliyor olacak. Birinci etapta şehrin ana arterleri baz alındı. Özellikle yoğun yaşadığımız merkezler. Toplamda 11 kavşak sabit ve hareketli yapay zeka destekli kameralarla donatıldı. Bu sayede şehrimizdeki tüm olumsuz davranışlar operatörler tarafından saha ekiplerine aktarılacak ve hızlı bir müdahale gerçekleşmiş olacak.”

48 GÜVENLİ PARK ANLIK OLARAK İZLENECEK

“Dönem içerisinde güvenli park kavramını kullandık. Parklarımıza kameralar kurmaya başladık. Yeni yaptığımız tüm parklarda kameralarımız mevcut, eski parklarda da sorun yaşanan bölgeler öncelikli olmak üzere kameralar kuruldu. 48 parkımızın görüntülerini de bu merkezde artık anlık olarak izliyor olacağız. Ortak yaşam dediğimiz kavrama şehirdeki tüm vatandaşlarımızın katılmalarını istiyoruz. Burada amacımız hiç kimseyi kırmak, üzmek, cezalandırmak değil. Ama kalabalık yaşanan şehirlerde birtakım gereksinimlerden dolayı bu sistemleri kurmuş olduk.”

“BİRİLERİNİN HAYALLERİ OLAN İŞLERİ HAYATA GEÇİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

“Seçim sathı mailindeyiz. Bazı siyasi partilerin de ben buna benzer açıklamaları olduğunu görüyorum. Birilerinin hayalleri olan işleri biz bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sistemler uzun soluklu yatırım gerektiren sistemler. Bir yandan emniyetimizin sistemleri bir yandan da belediyelerin sistemleriyle şehirlerimiz inşallah yavaş yavaş akıllı şehir kavramına adım adım taşınacak.”