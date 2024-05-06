İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi 28 Nisan 2024 tarihinde dernek merkezinde yoğun katılım ile gerçekleşti.

Pazaryeri Gündem / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi'nde İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından üyelerin önergesi ile Genel Kurul Divan Başkanlığını Mehmet Çetinkaya heyeti Erdoğan Kaya, Levent Işık yaptı.

Kongre Faruk Şahin'in konuşması, dernek faaliyet raporunun okunması ve dernek denetim kurulu raporunun okunması ile devam etti. Tek aday olmasına rağmen hazirun kararı ile seçim yerine getirilerek oylama yapılmasına karar verildi .

Sandıkta yoğun bir katılım sağlanarak 411 oy ile Faruk Şahin yeniden dernek başkanı seçildi. İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:

Asil Üyeler 1 Faruk ŞAHİN

2. Mehmet EFE

3. Çetin SÜRER

4. Yaser ÖZCAN

5. Nazif BARUT

6. İsmail KAVAK

7. Beyhan DÖNMEZ

8. Zafer KILIÇ

9. İsmail OLGUN

10 Uğur Ali BOZKURT

11 Metin KAYACIK

12 Burak ZENT

13 Nurettin UNUTMAZ

14 Mesut SARAL

15 Arzu ÖZDEMİR

Yedek üyeler 1. Rafet KAYBOLMA

2. Cemil ALAN

3. Cem İLTER

4. Hüseyin ÜNAL

5. Erkut ÖZDEMİR

6. Eyüp KAVAK

7. Oğuz Kaan YILMAZ

8. Adem TURAN

9. Mesut ÖZ

10 Tunahan AK

11 Ufuk BAKIR

12 Cem KAYA

13 Mehmet AKDERE

14 Ümit KIZILIRMAK

15 Erdem KAYA

Denetleme Kurulu

Asil

Mevlüt LOKA

Halil ÇAKMAK

Yılmaz GÜNAY

Yedek

Ali Nuri BAKKAL

Ayhan UZUN

Fahri IŞIK