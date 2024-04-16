Informa Markets tarafından Elmas Kule sponsorluğunda organize edilen 55. Istanbul Jewelry Show (IJS), 17 Nisan 2024 Çarşamba günü İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sadece kıtaları değil, binlerce yıllık kadim kültürleri birleştiren ve dünya tedarik zincirinin en önemli ticaret halkalarından birisi olarak konumlanan İstanbul, uluslararası mücevher endüstrisine 55’inci kez ev sahipliği yapıyor.

Bin 500’den fazla katılımcı firma ve markanın yer aldığı Istanbul Jewelery Show’da; mücevher dünyasının göz alıcı koleksiyonları, trend tasarımları ve sektöre ilham olacak yenilikleri bir arada sergilenecek.