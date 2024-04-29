Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) geleneksel olarak düzenlediği Üye Buluşması 25 Nisan tarihinde TSKB Cennet Bahçesi’nde düzenlendi. Programda, XIV. Kurumsal Yönetim Ödülleri verilirken, aynı zamanda TKYD 20. Yıl Belgeseli de katılımcıların beğenisine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - TKYD Üye Buluşması, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ev sahipliğinde, TSKB Cennet Bahçesi’nde 25 Nisan tarihinde düzenlendi. Tüm tüzel ve bireysel üyelerin davet edildiği etkinlikte, XIV. Kurumsal Yönetim Ödülleri de sahiplerini buldu.

TKYD Kurumsal Yönetim Ödülünü alan şirketler;

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Notunu En Çok Artıran Kuruluş Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş Garanti BBVA, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip 2. Kuruluş Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip 3. Kuruluş Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip 3. Kuruluş Pegasus A.Ş., En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. Sivil Toplum Kuruluşu Türk Eğitim Vakfı, En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 3. Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Reel Sektör Şirketi Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş SÜTAŞ, Finans Şirketi Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat A.Ş. oldu.