Hazımsızlık ve şişkinlik hissi genellikle sindirim sistemindeki rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, hazımsızlık ve şişkinliğe iyi gelen 7 besini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Hazımsızlık ve şişkinliği hafifletebilmek için sindirimi zorlayacak yağlı, ağır ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, hazımsızlık ve şişkinliğe iyi gelen 7 besini paylaştı:

İşte o besinler...

NANE Nane çayı veya taze nane yaprakları sindirimi rahatlatıcı etkilere sahiptir.

ZENCEFİL Zencefil, sindirim sistemini sakinleştirebilir ve gazı azaltabilir.

ANANAS Ananas, sindirimi kolaylaştırıcı enzimler içerir ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.

YOĞURT VE KEFİR Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekleyebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

YULAF Lif açısından zengin olan yulaf sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.

KABAK Lif açısından zengin olan kabak sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.

SU Yeterli miktarda su içmek sindirimi destekler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.