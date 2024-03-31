Bursa'da İYİ Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yola çıkan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursalı seçmenin değişimden yana tercihini kullandığını belirterek, CHP adayı Mustafa Bozbey'i kutlarken, "Bursa'nın Alinur Aktaş yönetimiylen kaybettiği zamanı geri kazandırmasını" diledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da 100 gün boyunca, 22 yıllık AK Parti İktidarının Bursa’yı sahipsiz bıraktığını, yeşilini yok ettiğini, ovayı betona boğduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın vizyonsuz yönetimiyle güzel şehri mahvettiğini gece gündüz bıkmadan usanmadan anlattıklarını söyledi.

“Şimdi Değişim Zamanı” sloganıyla başlattıkları büyük seçim maratonun da Bursalıların tercihlerini, değişimden yana kullandığını ifade eden Türkoğlu, "Yerel seçimlerin doğası gereği, son düzlükte “ikili yarışa” dönmesiyle birlikte Mustafa Bozbey ipi göğüsleyen oldu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Kendisini kutluyor, Bursa’nın Alinur Aktaş yönetimiyle kaybettiği zamanı geri kazandırmasını diliyoruz" dedi.

Bursa gibi Türkiye'nin büyük bölümünde AK Parti'nin uğradığı büyük oy kaybına yönelik değerlendirmelerde de bulunan İYİ Partili Türkoğlu, "Milli iradenin Recep Tayyip Erdoğan iktidarına verdiği, “Sana verdiğim kredi artık bitti!” anlamında çok önemli bir mesaj olarak okuyoruz. Partimize ve şahsımıza oy vererek bizleri destekleyen, gönlü yüreği bizden yana olup da, tercihini konjonktür gereği değişimden yana kullanan tüm dostlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sandık sonucu Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.