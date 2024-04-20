İzmit Belediyesi öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da çocukların coşkusu ile kutlanacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan kutlama programı 21-22-23 Nisan tarihlerinde İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek.

3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Çocukların bayramı doyasıya yaşamaları için hazırlanan etkinlik programları kapsamında atölyeler, tiyatro oyunları, gösteriler, konserler, yarışmalar ve çok daha fazlası 3 gün boyunca devam edecek. Çocuk sesleriyle şenlenecek olan belediye meydanında ikramlar da olacak.

ULUSAL EGEMENLİK TURU ATILACAK

12.00-18.00 saatleri arasında Merkez Bankası’ndan başlayacak Ulusal Egemenlik Turu; Yeni Cuma, Eren Cami, Doğu Kışla, Üçyol, Cumhuriyet Parkı ve Acısu’dan sonra yine Merkez Bankası’nda tamamlanacak. Ayrıca İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi yapılacak.

KORTEJ GERÇEKLEŞECEK

Büyük 23 Nisan korteji Salı günü saat 14.00’te Merkez Bankası önünden başlayacak. Binlerce İzmitlinin katılımıyla gerçekleşecek olan kortej İzmit Belediye Meydanı’nda sonlanacak. İzmit Belediyesinin bayram coşkusunu zirveye taşıyacağı etkinliklere tüm çocuklar ve aileleri davetli.