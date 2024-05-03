Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçim döneminde de vaat ettiği üzere; cadde ve bulvar üzerinde bulunan BURBAK noktalarına park eden araçlardan ücret alınmayacağının ve geçmişe yönelik otopark borçlarının silineceği müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkçe olmayan tabelaların kaldırılması ve suya getirilen yüzde 25 indirimin hemen arkasından alınan yeni kararla, BURBAK noktalarının da ücretsiz olacağını duyurdu.

3 Mayıs Cuma günü itibariyle yürürlüğe girecek uygulama ile birlikte vatandaşlar cadde ve bulvar üzerinde bulunan BURBAK noktalarına araçlarını ücretsiz olarak park edebilecek. Bununla birlikte geçmişe yönelik var olan otopark borçları da silinecek.

GÜLÜMSETEN HİZMETLERE DEVAM Bursalılara en nitelikli hizmetin sunulması ve yurttaşların kentin imkânlarından eşit olarak yararlanması amacıyla sözlerini bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalı hemşehrilerin yüzlerini gülümsetecek hizmetleri devreye alıyor. Bursalıların, hem altyapı katılım payı hem de otopark ücreti ödemesi yapmasının doğru olmadığının altını çizen Başkan Bozbey, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamasında, “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 2015 Şubat ayı toplantısında BURBAK’ın yol üzerine çeken araçlardan otopark ücreti almasının yanlış olduğunu gündeme getirmiştim ve bu yanlışın düzeltilmesi için mücadele etmiştim. İşte bu konuyu çözüme kavuşturduğumuzu müjdelemek istiyorum. Bu haksızlığı gidermek amacıyla; 3 Mayıs 2024 Cuma günü itibariyle cadde ve bulvarlardaki uygun yerlere araçlarınızı ücretsiz olarak park edebileceksiniz. Trafik akışını rahatlatmak ve araçların doğru park etmesini sağlamak için BURBAK görevlisi arkadaşlarımız yine sizlere yardımcı olmaya devam edecekler. Ayrıca bugüne kadar cadde ve bulvarlara park eden araçların var olan otopark borçlarının da silineceği bilgisini vermek istiyorum. Sizleri gülümseten hizmetleri bir bir devreye alacağımızı bildiriyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’’ dedi.