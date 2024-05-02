Didim Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Meclis toplantı salonunda, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın başkanlığında gerçekleşti.

Meclis toplantısı sonrası, Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri Savaş Cengiz, Mehmet Ege Aydoğan, Emrah Irsık, Abdurrahim Öztürk, Muammer Aktaş, Ahmet Engil, Mehmet Emin Beyazkaz, Metin Döne, Lütfi Göbekli, AKP İlçe Başkanı Sebahattin Akkuş ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı ve CHP Didim Belediye Meclis üyeleri Ayşe Gizem Gökçe, Gözde Danış de hazır bulundu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ziyaretlerinde dolayı Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyelerine ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.