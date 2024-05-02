Aydın Büyükşehir Karacasu’nun yollarını yeniliyor Aydın Büyükşehir Karacasu’nun yollarını yeniliyor

Ortak akılla ilçeyi daha ileriye taşımak için kent yönetimindeki aktörlerle bir araya gelmeye 
devam eden Başkan Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız
Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İl Sekreteri Kaan 
Erçetin, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve Belediye 
Meclis Üyesi Kaan Vardarlı’yı konuk etti. Başkan Anıl Yetişkin, karşılıklı fikir alışverişleri ve 
Efeler'deki ortak çalışmaların değerlendirilmesine olanak tanıyan ziyarette, "Hiçbir siyasi 
parti ayrımı yapmadan, kentimizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın 
milletvekillerimizle işbirliği ve dayanışma içinde Efeler’imizi çok daha ileriye taşıyacağız. Nazik 
ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.