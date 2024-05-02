Ortak akılla ilçeyi daha ileriye taşımak için kent yönetimindeki aktörlerle bir araya gelmeye

devam eden Başkan Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız,

Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İl Sekreteri Kaan

Erçetin, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve Belediye

Meclis Üyesi Kaan Vardarlı’yı konuk etti. Başkan Anıl Yetişkin, karşılıklı fikir alışverişleri ve

Efeler'deki ortak çalışmaların değerlendirilmesine olanak tanıyan ziyarette, "Hiçbir siyasi

parti ayrımı yapmadan, kentimizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın

milletvekillerimizle işbirliği ve dayanışma içinde Efeler’imizi çok daha ileriye taşıyacağız. Nazik

ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.