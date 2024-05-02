Ortak akılla ilçeyi daha ileriye taşımak için kent yönetimindeki aktörlerle bir araya gelmeye
devam eden Başkan Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız,
Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İl Sekreteri Kaan
Erçetin, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve Belediye
Meclis Üyesi Kaan Vardarlı’yı konuk etti. Başkan Anıl Yetişkin, karşılıklı fikir alışverişleri ve
Efeler'deki ortak çalışmaların değerlendirilmesine olanak tanıyan ziyarette, "Hiçbir siyasi
parti ayrımı yapmadan, kentimizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın
milletvekillerimizle işbirliği ve dayanışma içinde Efeler’imizi çok daha ileriye taşıyacağız. Nazik
ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.