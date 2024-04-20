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Komisyon ve üyeleri şu şekilde;

İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında 14 ihtisas komisyonu kurulup üyeleri belirlendi kocaeli (igfa) - İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında 14 ihtisas komisyonu kuruldu ve üyeleri belirlendi.

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