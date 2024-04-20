İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında 14 ihtisas komisyonu kurulup üyeleri belirlendikocaeli (igfa) - İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında 14 ihtisas komisyonu kuruldu ve üyeleri belirlendi.

Komisyon ve üyeleri şu şekilde;

Plan ve Bütçe Komisyonu: Serdar Atasever, Mehmet Ümit Küçükkaya, Okan Karagöz

İmar Komisyonu: Hamit İlker Ulusoy, Mehmet Nazım Gençtürk, Aykut Bozkurt, 

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Özcan Özer, Turgut Kocacık, İbrahim Efe

Gençlik ve Spor Komisyonu: Orhan Dönmez, Yaşar Kardaş, Önder Karakaş

Muhtarlardan Başkan Öztürk’e hayırlı olsun ziyareti Muhtarlardan Başkan Öztürk’e hayırlı olsun ziyareti

Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu: Serdar Atasever, Cengiz Özcan, Fatih Galyan

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Erdem Arcan, Vildan Bacıoğlu Taşkın, Köksal Gümüş

Sosyal Hizmetler Komisyonu: Lütfü Obuz, Cemal Dolanbey, Yusuf Taşer

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Nilgün Yılmaz, Ayşe Fatmagül Terzi, Aysel Demirtaş

Eğitim Komisyonu: Neslihan Çakır, Gamze Yılmaz Doğan, İpar Katre

Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Mehmet Baştürk, Hamit İlker Ulusoy, Osman Nuri Erturan

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Mehmet Ümit Küçükkaya, Ayşe Fatmagül Terzi, Burhan Saroğlu

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Gamze Yılmaz Doğan, Muhammet Ertürk, Ayhan Gökmen

Çocuk Hakları Komisyonu: Nilgün Yılmaz, Celal Hülür, Erol Çalışkan

Demokratik Kitle Örgütleri Komisyonu, Muhammet Ertürk, Ercan Balseçen, Turgay Köseoğlu