İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında 14 ihtisas komisyonu kurulup üyeleri belirlendikocaeli (igfa) - İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında 14 ihtisas komisyonu kuruldu ve üyeleri belirlendi.
Komisyon ve üyeleri şu şekilde;
Plan ve Bütçe Komisyonu: Serdar Atasever, Mehmet Ümit Küçükkaya, Okan Karagöz
İmar Komisyonu: Hamit İlker Ulusoy, Mehmet Nazım Gençtürk, Aykut Bozkurt,
Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Özcan Özer, Turgut Kocacık, İbrahim Efe
Gençlik ve Spor Komisyonu: Orhan Dönmez, Yaşar Kardaş, Önder Karakaş
Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu: Serdar Atasever, Cengiz Özcan, Fatih Galyan
Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Erdem Arcan, Vildan Bacıoğlu Taşkın, Köksal Gümüş
Sosyal Hizmetler Komisyonu: Lütfü Obuz, Cemal Dolanbey, Yusuf Taşer
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Nilgün Yılmaz, Ayşe Fatmagül Terzi, Aysel Demirtaş
Eğitim Komisyonu: Neslihan Çakır, Gamze Yılmaz Doğan, İpar Katre
Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Mehmet Baştürk, Hamit İlker Ulusoy, Osman Nuri Erturan
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Mehmet Ümit Küçükkaya, Ayşe Fatmagül Terzi, Burhan Saroğlu
Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Gamze Yılmaz Doğan, Muhammet Ertürk, Ayhan Gökmen
Çocuk Hakları Komisyonu: Nilgün Yılmaz, Celal Hülür, Erol Çalışkan
Demokratik Kitle Örgütleri Komisyonu, Muhammet Ertürk, Ercan Balseçen, Turgay Köseoğlu