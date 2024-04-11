İzmit Belediyesi Koordinatörleri Eray Bodur ve Ozan Aksu, Ramazan Bayramı vesilesiyle Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ailesini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, şehit ailelerini ziyaret etmeyi Ramazan Bayramı’nda da sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin eşi Feyzan Tanrıverdi, oğlu Gökhan Tanrıverdi ve gelini Elif Tanrıverdi’yi Karabaş Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti.

Ozan Aksu ve Eray Bodur, şehit ailesine hediyelerini takdim ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını da iletti.

Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ailesi de kendilerini hiçbir zaman unutmayan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürleri sundu.