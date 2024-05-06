Junior Achievement Europe’un 21 yıldır yürüttüğü JA StartUp Programı, MetLife Vakfı'nın desteğiyle Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından bu yıl Türkiye'de 4. kez gerçekleştiriliyorİSTANBUL (İGFA) - MetLife Vakfı veGenç Başarı Eğitim Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen JA StartUp’ın bu yılkiprogramı, 1 Ocak tarihinden 30 Haziran’a kadar devam edecek.

4. yılına erişen programın yeni dönemi ile ilgilideğerlendirmelerde bulunan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, MetLife gönüllülerinin katkıları ve MetLife Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen programın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Gençlerin yaratıcı fikirlerini başarılı birer girişime dönüştürebilmeleri yönünde motive etmek, gelecek adına da önemli bir sorumluluk olduğunu kaydeden Yurtseven," Bu yılki JA StartUp Programı’nın Türkiye ayağına katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. MetLife gönüllülerimizin eğitim ve mentorluk destekleri ile çok değerli girişim fikirlerinin somut projelere dönüşeceğine inanıyorum. Teknolojiye ve dijitalleşmeye büyük yatırımlar yapan MetLife Türkiye adına, ortaya çıkacak inovatif yaklaşımları heyecanla bekliyorum.” dedi.

Geçtiğimiz sene Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın ev sahipliğini yaptığı Gen-e Avrupa Girişimcilik Festivali’nin, Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olduğunu söyleyen Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ise; “Festival bu yıl İtalya’da gerçekleştirilecek. JA StartUP birincisi ekip, bu festivale katılmaya hak kazanacak. Hem girişimlerini Avrupa’ya taşıma fırsatı yakalayacak hem de JA StartUP birincisi olarak Türkiye’yi temsil edecek. JA StartUP, 2023 yılında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı; 34 girişim fikri ve ekipleri programa dahil olma fırsatı yakaladı. Bu fikirler arasında blockchain teknolojisini kullananlar, yapay zeka ile okuma zorluklarına çözüm bulanlar, üretkenliği artırıcı çözüm fikirleri gibi birçok farklı alanda çalışmalar yer aldı” diye konuştu.