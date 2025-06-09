Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kayseri JAK Timi, Erciyes Dağı’nın zirvesinde “Kanun Ordusu Jandarma 186 Yaşında” pankartı açarak anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 186. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Bu özel gün kapsamında, Kayseri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Erciyes Dağı’nın zirvesinde dikkat çekici bir etkinliğe imza attı.

JAK Timi, zorlu doğa koşullarında gerçekleştirdiği tırmanışla dağın zirvesine ulaşarak “Kanun Ordusu Jandarma 186 Yaşında” yazılı pankartı açtı.

https://twitter.com/jandarma/status/1932003558603264035

Erciyes Dağı’nın zirvesinde yapılan bu anlamlı kutlama, Jandarma Teşkilatı’nın kararlılık, disiplin ve vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğin 186 yıllık köklü geçmişin gururunu yansıttığını belirtti.