Henüz 14 yaşındayken rahmetli Ajlan Büyükburç’tan şan eğitimi alan Jessica, yıllar sonra hocasına verdiği sözü tutarak profesyonel olarak müzik dünyasında rol almaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl sözü müziği yine kendisine ait olan şarkısıyla dinleyici ile buluşan Jessica, 5 yaşından bu yana şarkı söylemeyi hayal ediyordu.

Bugünlere kadar işin mutfağında olan, televizyon dünyasında Ajda Pekkan, Bengü, Vatan Şaşmaz gibi önemli isimlerle çalışan Jessica, sakladığı şarkılarını gün yüzüne çıkarıyor.

Jessica'nın kendi kaleminden çıkan sözleriyle ve müzisyen arkadaşı Çağatay Özkaya'nın ve de Jessica’nın müzikal yetenekleriyle şekillenen bu şarkı, dinleyicisine umut ve hayat dolu duygular yaşatmayı vadediyor.

Jessica, yeni çalışması Mucize Kalbinde’yi müzikseverlerle buluşturdu.

“Mucize Kalbinde” isimli şarkısının klibinde yönetmen İmre Haydaroğlu ile çalışan Jessica şarkının duygusuna uygun renkli ve eğlenceli bir klip çekti.

