DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Turhal ŞAHBAZLI /KAHRAMANAMRAŞ (İGFA) - Görüşmede, Kahramanmaraş-Kayseri hattına hızlı tren talebi gündeme getirildi. Milletvekili, bu hattın bölgeyi 100 yıl ileriye taşıyacağını vurguladı.

Ziyaret sırasında, havaalanı, hızlı tren projeleri, Kuzey Çevre yolu, Göksun Tüneli çıkışları, Elbistan, Kahramanmaraş, Malatya yolları, Çağlayancerit yolu ve Pazarcık Çevre yolu gibi önemli altyapı projeleri de ele alındı. Milletvekili, Bakan Uraloğlu'nun bu konulardaki olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerini iletti ve konuların takipçisi olacaklarını belirtti.

Toplantının ardından Milletvekili Karatutlu: "Sayın Bakanımız ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, bölgenin ulaşım ve altyapı sorunlarını masaya yatırdık. Olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Bu konuların takipçisi olacağız ve bölgemizin kalkınması için gerekli adımları atacağız.” şeklinde konuştu.