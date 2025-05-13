Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapılmasını öngören 2025/169 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/169 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre alınan karar kapsamında, çeşitli birimlerdeki kadrolar iptal edilirken, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni kadrolar oluşturuldu.

Değişiklikler, kamu yönetiminde istihdam dengesini sağlamayı ve hizmet verimliliğini artırmayı amaçlarken, karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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