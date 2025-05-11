İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton’ı makamında ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması ve karşılıklı kültürel ilişkiler gündeme geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton’ı ağırladı.

Başkan Tugay, Kanada’yı bu yıl 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’na davet etti.

İzmir’de bulunan Kanadalı şirketlerin de gündeme geldiği görüşmede, Kanada ile kültürel ilişkilerin artırılması konuşuldu. Karşılıklı öğrenci değişimlerinin yanında, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği de ifade edildi. Görüşmede; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ile bürokratlar da yer aldı.

İzmir’de bulunan Kanadalı şirketleri ziyaret ettiklerini belirten Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, Kanada – Türkiye ilişkilerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Hamilton, İzmir’in potansiyeline değinerek Anadolu’nun batıya açılan kapısı olduğunu kaydetti. Hamilton, kültürel iş birliklerine de hazır olduklarını ifade etti.