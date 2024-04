Dünyada her yıl 10 milyon insanın ölümüne neden olan kanser, en büyük küresel sağlık sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 2050’de dünyadaki yeni kanser vakalarının 35 milyonu bulacağı öngörülüyor. 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında açıklamalarda bulunarak doğru beslenme alışkanlıkları ile birçok kanser türünün önüne geçilebileceğini vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, kanserden korunmanın yolunun, güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Sağlıksız beslenmeden aşırı kiloya, tütün ve alkol kullanımından aşırı stres ve hareketsiz yaşama kadar pek çok faktör, kanser türlerinin yaygınlaşmasına neden oluyor. Bu etkenler, tedavisi zor ama imkansız olmayan bir sağlık sorunu olan kanserin günümüzde çok erken yaşlarda da görülmesini tetikliyor. Dr. Ümit Aktaş, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında yaptığı açıklamada; ”Kanser, iddia edildiği gibi tedavisi olmayan bir hastalık değildir” diyerek kanserden korunma yöntemlerini anlattı.

Güçlü bağışıklık sisteminin insan vücudundaki kanserli hücreleri yok edebilme yeteneğine sahip olduğunu vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, “Hibrit tohumlar, tarım zehirleri, hatalı beslenme alışkanlıkları, alkol, sigara, düzensiz yaşam, çevre kirliliği gibi faktörler kanserin en büyük tetikleyicileri. Doğru beslenerek pek çok kanser türünün önüne geçilebilir. Kanserden korunmak için işe sofranızdan başlayın. Bağışıklığımızı doğal kalkanı olan besinlerle kanserden korunun” diye uyardı.

Sağlıklı bir sindirim sistemi ve bağırsak florasının da kanserden korunmada büyük bir rolü olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, doğru beslenme ve stres kontrolü gibi etkenlerden oluşan anti- kanser stratejisinin vücudu hastalıklardan korurken, vücudun hastalık sırasındaki iyileşme sürecine güç kazandırdığını ifade etti.

6 ADIMDA ANTİ- KANSER STRATEJİSİ

İşlenmiş yiyeceklerden, şekerden uzak durun.Doğal beslenmenin gücünü keşfedin.Stres kontrolüne önem verin.Güneşlenin.Omega-3 takviyesi alın.Bağırsak floranızı destekleyin.

DR. ÜMİT AKTAŞ’TAN KANSER DÜŞMANI 5 BESİN

Zerdeçal: Antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahip. Detoks etkisi yapıyor. Alzheimer’dan koruyucu etkisi bulunuyor. Karaciğeri güçlendiriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor.

Limon: C vitamini, gripten kansere kadar her hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip. Bol miktarda C vitamini içeriyor. Ama limondaki en önemli madde kabuğunda bulunuyor: D Limonen. Bu madde, adeta bir kanser ilacı gibi görev yaparak kanserli hücreleri öldürüyor.

Çörekotu: Çörekotunun içinde bulunan timokinon maddesi, kanserle savaşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Doğal bir iltihap giderici. Doğal öldürücü hücreler ile makrofaj hücrelerinin sayısını ve aktivitesini artırıyor.

Yeşil Çay: Kuvvetli bir antioksidan olma özelliğine sahip. Sinir hücrelerini koruyor ve düzenliyor.

Bağışıklığı destekleyerek güçlendiriyor. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını hızlandırıyor.

Brokoli: Tüm kanserlere karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Değerli bir probiyotik kaynağı olma özelliğine sahip. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Hücresel enerjiye destek sağlıyor.