Uluslararası Kanser Ajansı, dünyada toplam 14 milyonu aşkın yeni kanser vakası geliştiğini belirtirken 8,2 milyon kişinin ise kansere bağlı hayatını kaybettiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Araştırmalar, beslenme alışkanlıklarıyla kanser arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bazı yiyeceklerden uzak durulmasının kanser riskini azaltabileceğini açıkladı. Peki bu kapsamda hangi besinlerden uzak durmak gerekiyor?

İŞLENMİŞ ETLERE VEDA EDİN

Uzmanlar, işlenmiş etteki kimyasallar, aşırı şeker, yağ ve alkol tüketiminin meme, bağırsak ve akciğer kanserine yakalanma riskini artırabileceğini belirtiyor.

İşlenmiş et, tadını iyi hale getirme ve raf ömrünü uzatmak için işleme giren hayvan etidir. Uzmanlar, kanser riskini en aza indirmek için işlenmiş etlere veda edilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Sosis, jambon, salam gibi gıdaların kanser riskini artırabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) işlenmiş eti, ‘birinci derece kanserojen’ olarak tanımlıyor.

ALKOL 7 AYRI KANSER TÜRÜNÜ TETİKLİYOR

Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, alkol tüketimiyle yedi farklı kanser türü arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koydu. Herhangi bir tür alkol tüketimi, yemek borusu, ağız, karaciğer, bağırsak, gırtlak, üst boğaz, meme kanserine yakalanma riskini artırıyor. Uzmanlar, çok alkol tüketen kişilerde kansere yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirtse de az alkol tüketenlerin de risk altında olduğunu açıkladı.

ŞEKERLİ VE KIZARMIŞ YİYECEKLERDEN KAÇINMAK GEREKİYOR

Kanser uzmanlarının kaçınılmasını önerdiği yiyeceklerin başında şekerli ve paketli gıdalı ürünler geliyor. Uzmanlar buradaki asıl riskin, bu gıdaların fazla tüketiminin kilo alımı olduğunu açıklıyor. Fazla kilo alımı ise obeziteye sebep oluyor. Uzmanlar çok kilolu olmanın en ez 13 ayrı kanser türüyle bağlantılı olduğu konusunda da uyarıda bulunuyor. Bu nedenle kiloyu korumak kanser riskini azaltmak için yapılabilecek en önemli şeylerden biridir.