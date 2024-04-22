MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları 20-21 Nisan tarihlerinde 5 ayrı kategoride toplam 66 sporcu katılımıyla TOSFED Körfez Karting Pisti’nde yoğun seyirci ilgisi ile gerçekleştirildi. BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Motorspor Kulübü (BUMOSK) tarafından ICRYPEX, MOTUL ve Batı Kurumsal katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, micro kategoride Türkiye’nin en genç karting pilotu ünvanını alan 5 yaşındaki Borusan Otomotiv Motorsport Karting pilotu Zayn Sofuoğlu birinci, Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk üçüncü oldu.

Mini kategoride birinciliğin sahibi Dynamic Racing Team’den Ali Fuat Miras olurken, ikinciliği Can Özler ve üçüncülüğü de Ali Sururi Akgün elde etti. Junior kategoride ilk 3 sıra Demir Sağım, Turhan Erin Ünlüdoğan, Ömer Ulaş Akbağ’dan oluştu. Senior kategoride Dynamic Racing Team pilotu Kerim Sulyak birinci, Onur Müldür ikinci, Leyla Sulyak üçüncü oldu. Master kategoride ilk 3 sıra ise Murathan Gür, İlyas Vurgeç ve Barış Karadeniz’den oluştu.

Kadınlar senior kategorisinde birinciliği Dynamic Racing Team’den Leyla Sulyak, ikinciliği aynı takımdan Ayşe Çebi, üçüncülüğü Zeynep Çukurova kazandı. Sezon açılış yarışında takımlar birinciliğinin sahibi ise Dynamic Racing Team oldu.