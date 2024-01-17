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Kışın en çok tercih edilen aktivitelerden biri olan kayak esnasında ortopedik yaralanmaların da sık görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Yaşar Akdoğan, bu adrenalin dolu aktiviteyi yaparken dikkat edilmesi gereken birçok nokta olduğunu belirtti.BURSA (İGFA) - Nev Esentepe ve Bandırma Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Yaşar Akdoğan, kayak yaparken sakatlanmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Yaşar Akdoğan, “Kayağa başlarken ısınma hareketleri yapmak, kaslarınızı hazırlayarak ani hareketlerde büyük yaralanmaların önüne geçer. Ayrıca, kayak aletlerinizi doğru seçmelisiniz. Kayağa başlamadan önce kayak aletleri seçimi hayati önem taşır. Sizin vücudunuza uygun olmasının yanında malzemeleri alırken özel yapılmış gore-teks kumaşlı kıyafet kullanmalısınız. Eğer hassas bir dokunuz varsa eldiven, maske gibi önemler alabilirsiniz” dedi.

KAYAK AYAKKABILARI KAYAĞIN TAMAMINI ETKİLER

Kayak yaparken ayakkabıların ayağı sarması ve gevşek olmaması gerektiğini aksi takdirde ayaktan kayabileceğini ve çok büyük yaralanmalara mahal verebileceğini belirten Op. Dr. Yaşar Akdoğan, “Bunlara ek olarak, kayak kıyafeti seçimi yaparken üşümenize engel olacak ve rüzgârdan koruyacak kıyafetler seçmelisiniz. Ayrıca, kayak yapan kişi vücut ağırlığını dengelemeli ve düşme tehlikesini azaltmalıdır. Eğer düşecekse vücudunun ağır basan tarafına doğru düşmelidir” dedi.

Op. Dr. Yaşar Akdoğan, “Eğer ilk defa kayak yapacaksanız ve bilginiz yoksa, mutlaka bir bilene sormak lazım. Eğitmen direktifleri doğrultusunda yapacağınız kayak hayati tehlikenizi azaltır. Kazaları önlemek adına, kayak sırasında güneş ışığından ve rüzgârın zararlarından korunmak istiyorsanız gözlük takmak da sizin daha sağlıklı kayak yapmanıza olanak tanır” dedi.

Kayak boyu yanlış olursa, ne kadar doğru kayılırsa kayılsın düşmenin önüne geçilemeyeceğini ifade eden Op. Dr. Yaşar Akdoğan, “Bu nedenle kayağınız sizin ağırlığınıza ve fiziksel özelliklerinize göre olmalıdır. Hangi kayak boyunun size uygun olacağını öğrenmek yapacağınız spor dalına ve hızınıza göre değişir. Çok hızlı gidecekseniz uzun kayaklar, daha yavaş hızlarda gidecekseniz kısa kayaklar kullanmalısınız. Kayak yapmadan önce kayağınızı test edin. En önemlisi de kayak yaparken sizi ve diğer kayak yapanları tehlikeye atmamak için kurallara uymaya dikkat edin. Herkese güzel bir kış dönemi ve iyi eğlenceler diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.