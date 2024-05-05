Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeni 5 Yıl Kültür Sanat Projeleri çerçevesinde kitap kurtlarına müjde niteliğinde olacak Kitap Kafe’yi kütüphaneler şehri Kayseri’ye kazandıracaklarını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kitapseverlerin yeni gözdesi olacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Öğrenci ve genç dostu, eğitim ve bilimin kentteki en güçlü destekçisi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun ilgi gören ve sayılarını arttırdıkları kütüphanelerin yanı sıra kitap kurtları için bir müjdeleri daha olduğunu kaydederek, “Merkez Halk Kütüphanemizin hemen yanı başına bölgenin gözbebeği olacak bir projeyi, Kitap Kafe’yi yapacağız. Büyükşehir Belediyesi hizmet binamızın ve kütüphanemiz arasında kalan daha önce çay bahçesi olarak hizmet veren mekânı Kitap Kafe olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 13 kütüphane ile kitapseverlere hizmet verdiğini hatırlatarak, “Yakın zamanda hizmete açtığımız Yakut Semt Kütüphanemiz ile Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde nezih ortamları, kitap ve diğer eserlerin yanı sıra teknoloji donatıları ile kaliteli hizmet veren kütüphanelerimizin sayısını 13’e çıkardık. Merkez Halk Kütüphanemizi de 7/24 kütüphaneye dönüştürerek kitap kurtlarımızı ve öğrencilerimizi sevindirmiştik. Kütüphanelerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi inşallah Kitap Kafe projemizle kitap kurtlarına güzel bir ortam daha armağan etmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda çalışmaları başlatılması ve en kısa sürede hizmete açılması planlanan Kitap Kafe, kütüphane bölümü, kafeteryası, okuma ve yeme içme alanları ile kitapseverlerin yeni gözdesi olacak.