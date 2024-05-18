Başkan Çerçioğlu, mesajında şunları ifade etti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 105. yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, hala yüreklerimizde yanmaya devam ediyor. Anadolu'nun işgal altındaki topraklarında, esaret zincirlerini kırmak için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde destansı bir hikâye yazıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tarihin gördüğü en büyük özgürlük mücadelesini vererek Türk milletinin umutlarını yeşertti. Atatürk’ün önderliğindeki Türk milleti, yokluk içinde başladığı yolculuğunda; azimle, kararlılıkla ve cesaretle şanlı bir destana imza attı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktığı günü “Ben, 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.” sözleriyle anlatmaktadır. Bizler, Atatürk’ten aldığımız şanlı mirası, aydınlık yarınlarımızın umudu olan gençlerimiz ile birlikte var gücümüzle taşımaya devam ediyoruz. Geleceğe umutla bakmak ve çağdaş, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışacağız.

Bu vesileyle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."